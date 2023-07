Manchester United domine et bat logiquement l’OL en amical

Manchester United 1-0 Olympique lyonnais

But : Van de Beek (48e)

Pour son deuxième match de préparation cet été après la victoire poussive contre De Treffers (1-2), l’Olympique lyonnais avait rendez-vous à Edimbourg pour affronter Manchester United. Entré dans le match en mode diesel, l’OL n’a jamais été en mesure de remporter cette rencontre, malgré les belles choses montrées par les jeunes pousses Mamadou Sarr (17 ans) et Mohamed El Arouch (19 ans), tous deux titulaires et sûrs de leur force.

Si la première période a été remportée aux points par Manchester United, les hommes d’Erik ten Hag n’ont pas pour autant fait trembler les supporters lyonnais. Les quelques occasions mancuniennes sont apparues en tout début de rencontre, et Anthony Lopes a dû s’employer pour éviter à son équipe de courir derrière le score. Devant Anthony (3e), puis Jadon Sancho (5e), l’international portugais s’est rapidement mis dans le bain. Ensuite, plus grand-chose. Quelques relances courtes cherchées du côté lyonnais sans jamais trouver la moindre solution dans le camp adverse et sans inquiéter Matej Kovar.

C’est terminé à Édimbourg 🔚 Nos Gones s’inclinent 1 but à 0 face à Manchester United 🔴🔵 Retour à Lyon pour préparer notre troisième match amical, ce dimanche 23 juillet face au RWD Molenbeek 📆#MUFCOL pic.twitter.com/CWV17nXjiK — Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2023

Dès le retour des vestiaires, les dix changements mancuniens ont porté leurs fruits. Le très beau centre de Daniel Gore est magnifiquement repris de volée par Donny van de Beek pour enfin tromper la vigilance d’Anthony Lopes (48e). Le Néerlandais prêté à Everton la saison dernière marque le seul but de la rencontre. Manchester United n’aura même pas besoin de forcer et économisera ses forces. De leur côté, les Lyonnais, fatalistes et hors de rythme, ont été trop privés du ballon pour espérer quelque chose de ce match au cours duquel ils n’ont pas cadré le moindre tir. La rencontre suivante aura lieu dès dimanche face au RWD Molenbeek, autre club appartenant à John Textor.

Manchester United (4-2-3-1) : Kovar – Fernandez (Williams, 46e), Martinez (Fish, 46e), Varane (Evans, 46e), Wan-Bissaka (Jurado, 46e) – Mainoo (Van de Beek, 46e), Mejbri (Fred, 46e) – Antony (Gore, 46e), Mount (Hansen-Aarøen, 46e), Traoré (Forson, 46e) – Sancho (Hugill, 46e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes (Riou, 63e) – Laaziri (Tagliafico, 63e), Diomandé (Camilo, 77e), M. Sarr (Ndiaye, 63e), Mata (Kumbedi, 63e) – Tolisso (Alvero, 63e), Lepenant (Da Silva, 63e) – A. Sarr (Reine-Adélaide, 63e), El Arouch (Mboup, 63e), Jeffinho (Kadewere, 63e) – Lacazette (Lega, 63e). Entraîneur : Laurent Blanc.

Jean-Michel Aulas à la suite de la décision de la DNCG : « Moi, je n'ai jamais été inquiété »