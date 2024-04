Guardiola se paye Roy Keane et défend Haaland

Pep Guardiola sait aussi manier l’art du tacle.

Dure, dure cette seconde partie de saison pour Erling Haaland. Avec un petit but sur les quatre dernières rencontres, le cyborg peine à retrouver son efficacité. Le Norvégien marque le pas depuis sa blessure au pied droit et les problèmes personnels qui l’ont frappé, au point de lui valoir les critiques acerbes de Roy Keane : « Le niveau de son jeu en général est très faible, et pas seulement aujourd’hui. Je pense que ses attaques, ses têtes et sa finition sont les meilleures du monde. Mais son jeu en général pour un tel joueur est si mauvais. Il est presque comme un joueur de quatrième division. »

“Erling Haaland a League Two player?!” 😱

“It surprises me when it comes from former players… the memory disappears quickly” 😑

“I’m not the guy who will criticise his colleagues when I retire” 😠

Pep FIRES BACK at Roy Keane and other pundits for criticising players 🔥 pic.twitter.com/BbZG357s2w

— Hayters TV (@HaytersTV) April 2, 2024