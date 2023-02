Lyon se reprend à Angers

Angers SCO 1-3 Olympique lyonnais

Buts : Sima (87e) pour les Scoïstes // T. Mendes (38e), Sarr (80e) et Barcola (90+2e) pour les Gones

Le maintien se rapproche, pour l’OL.

Sans briller, Lyon s’est repris après sa défaite à Auxerre (2-1) le week-end dernier en s’imposant à Angers ce samedi. Si le début de rencontre montrent de belles intentions de la part des Angevins, il confirme également que tout n’est pas au point côté OL. Finalement, les deux équipes évoluent plutôt au même niveau – à savoir celui de candidats au maintien – et n’arrivent pas à prendre le dessus sur l’autre. Malgré ces débats équilibrés, Lyon trouve la faille grâce à un Thiago Mendes qui pallie l’absence de Corentin Tolisso : le Brésilien profite d’un coup franc situé plein axe à 25 mètres des buts pour décocher une frappe enroulée qui contourne le mur, sûrement mal placé par Paul Bernardoni (0-1, 38e).

Au retour des vestiaires, les Gones montrent un peu plus d’envie. Mais les visiteurs, peu inspirés, ne se montrent guère plus dangereux que lors du premier acte. Alors qu’Angers commence à pousser, Maxence Caqueret est pourtant à l’origine du break en rentrant dans la surface par la droite et en servant parfaitement au premier poteau Amin Sarr, qui inscrit son premier but avec l’OL en glissant le ballon sous la barre (0-2, 80e). Le SCO relance la partie grâce à un but d’Abdallah Sima, qui profite d’une mauvaise passe en retrait de Dejan Lovren pour dribbler Lopes et réduire l’écart (1-2, 87e). Mais Bradley Barcola, très bien servi par Sarr, clôt le débat en logeant sa frappe croisée du droit dans les filets angevins (1-3, 90+2e).

Bientôt, le HAC va passer devant le SCO.

Angers SCO (4-4-2) : Bernardoni – Valery, Hountondji, Camara, Ghoulam (Šabanović, 70e) – Mendy, Bentaleb (El Melali, 85e), Abdelli – Sima, Niane (Hunou, 66e), Salama (Bahoya, 85e). Entraîneur : Abdel Bouhazama.

Olympique lyonnais (3-4-1-1) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba – Barcola, T. Mendes (El Arouch, 89e), Lepenant, Caqueret, Tagliafico (Henrique, 90+2e) – Cherki (Jeffinho, 67e) – Dembélé (Sarr, 67e). Entraîneur : Laurent Blanc.