Lucas Moura quitte Tottenham

« Lucas Moura quittera le club à la fin de la saison, à l’issue de son contrat », annonce Tottenham dans un communiqué publié ce jeudi. Le club remercie ainsi Lucas Moura pour « les services exceptionnels » rendus aux Spurs et lui souhaite « le meilleur pour l’avenir ». À 30 ans, l’attaquant brésilien s’apprête en effet à quitter Londres, après cinq saisons et demie, 219 matchs et 38 buts.

Arrivé du PSG en janvier 2018, Lucas est devenu le héros de toute une ville un an plus tard, en inscrivant un triplé mémorable en demi-finales de Ligue des champions face à l’Ajax : « Le meilleur moment de ma carrière, confie-t-il sobrement dans une vidéo de circonstance. Quand j’étais enfant, que je jouais au football dans la rue, mon rêve était de jouer en Ligue des champions. Aujourd’hui, je peux dire que je serai un Spur pour toujours. »

“I will be Spurs forever.”

An emotional farewell interview with @LucasMoura7 ahead of his departure at the end of the season. 💙 pic.twitter.com/Bw8J0ciam5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023