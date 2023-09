L’OM est l’équipe qui a le plus perdu contre le PSG sous l’ère QSI

La stat’ qui fait mal.

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse du PSG (4-0), une nouvelle statistique éloquente traduit la domination actuelle du club de la capitale sur son rival. Avec 23 défaites en 30 matchs, Marseille est désormais l’équipe qui s’est inclinée le plus de fois face au Paris Saint-Germain depuis 2011 et le début de l’ère QSI (Qatar Sports Investments).

