L’OL en termine enfin avec sa série noire

Alléluia !

L’Olympique lyonnais était la dernière équipe à ne pas avoir mené au score dans les cinq grands championnats européens cette saison. Jusqu’à ce dimanche ! Opposés à Lorient au Groupama Stadium, les Gones ont pourtant raté leur entame en encaissant un but d’Eli Junior Kroupi (16e). Cependant, Ernest Nuamah a égalisé (21e) et Alexandre Lacazette a donné l’avantage aux Lyonnais dans la foulée (22e). La série noire est brisée, et l’OL peut-être sur la voie d’une première victoire cette saison, contre un adversaire direct dans la lutte pour le maintien qui plus est.

22' GENERAL 🫡 Quelques secondes après l'égalisation, sur une récupération de balle haute, @LacazetteAlex vient tromper Mvogo et nous donne l'avantage !! 🔴🔵 2-1 #OLFCL pic.twitter.com/pOUQZ5emNe — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2023

Enfin lancé ?

