L’OL est la seule équipe du top 5 européen à ne pas avoir mené au score cette saison

Premier titre de la saison pour l’OL !

En début de semaine, il ne restait plus que trois équipes des cinq grands championnats européens à ne pas avoir mené au score cette saison : Empoli, Luton Town et l’Olympique lyonnais. Bon dernier de Serie A, Empoli a vaincu sa malédiction ce mercredi en ouvrant la marque face à la Salernitana et en a profité pour remporter son premier match de la saison. Ce samedi après-midi, Luton a fait de même en menant au score face à Everton dans le multiplex anglais. Il ne reste donc plus que ce bon vieil Olympique lyonnais en tant que dernier rescapé dans la compétition. Reste à savoir si les gars de Fabio Grosso y parviendront ce dimanche face à Reims.

Ne pas mener au score une seule fois jusqu’au mois d’octobre, en voilà une sacrée performance.

