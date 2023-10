Lille remonté contre l’interdiction de déplacement de ses supporters à Lens

Deux poids, deux mesures.

Le LOSC a publié cet après-midi un communiqué assez salé afin de contester l’interdiction de déplacement de ses supporters pour le match à Lens qui aura lieu dimanche 8 octobre. L’information émanerait de la préfecture du Pas-de-Calais, qui devance l’arrêté ministériel pour lequel une « absence à date de réception » a été relevée par le club nordiste.

Communiqué officiel suite à l'interdiction de déplacement des supporters du LOSC pour Lens-LOSC ⬇️ — LOSC (@losclive) October 3, 2023

Lille dénonce une décision « manifestement discriminante à l’égard des supporters lillois, non homogène et particulièrement injuste ». Le communiqué met en avant le bon déroulement du derby la saison passée, ainsi que l’autorisation de déplacement des fans d’Arsenal pour la rencontre de Ligue des champions de ce soir, pour démontrer l’absurdité et l’injustice de cette décision. Ce match est en effet classé « à risque » par les autorités, mais n’est sous le coup d’aucune interdiction de présence des supporters anglais. Le club entend déposer un recours pour faire annuler cette interdiction, et espère que ses fans pourront « venir encourager leur équipe au stade Bollaert-Delelis dimanche ».

Les autorités ont plus peur de 1000 Lillois à Lens pour le foot que de 30 000 Anglais pour le rugby à Lille.

Nicolas Fauvergue : « Bollaert qui acclame un Lillois, c'était très étrange »