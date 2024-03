Ligue Europa : l’OM tombe sur Benfica en quarts de finale

Une occasion de venger Toulouse.

Après avoir difficilement sorti Villarreal, l’OM trouvera sur son chemin le Benfica Lisbonne en quarts de finale. Le match aller se jouera au Portugal le 11 avril, avant le retour au Vélodrome une semaine plus tard, le 18 avril. Une mission pas simple pour Marseille, qui aurait pu hériter d’un plus gros morceau. Les deux clubs ne s’étaient plus croisés sur la scène européenne depuis un huitième de finale de Ligue Europa en 2010 perdu par les Phocéens. En cas de qualification, la bande à Jean-Louis Gasset se frottera au vainqueur de Liverpool-Atalanta.

𝗦𝗟 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 🆚 𝗢𝗠 🗓️ Nos Olympiens se déplaceront sur la pelouse du 𝗦𝗟 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 🇵🇹 le 𝟭𝟭 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 prochain, pour l’𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐈 des 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d’@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/sCNDbB7ctA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2024

C’est parti pour ouvrir la boîte à souvenirs avec la main de Vata.

Suivez en direct le tirage au sort de l'OM