On a retrouvé le scénariste de La Chèvre.

La rencontre entre Montpellier et Rennes (0-0) a été rendue bien triste par l’état de la pelouse du stade de la Mosson. Comme trop souvent, celle-ci a empêché les artistes du jour, Téji Savanier, Benjamin Bourigeaud ou Wahbi Khazri, de promouvoir la Ligue des talents à quelques jours d’un appel d’offres des droits TV vital. Michel Der Zakarian, entraîneur des Pailladins, a pesté sur le jardinier du club. « Ça fait deux mois, depuis la reprise, que notre pelouse est comme ça. Notre jardinier ne travaille pas bien », a-t-il grommelé sur les médias du club après le match nul.

Selon la métropole de Montpellier, l’état du terrain devrait s’améliorer rapidement, en raison notamment de la baisse des températures. « La mairie peut dire ce qu’elle veut, mais on joue sur un terrain catastrophique, a continué l’entraîneur pour les canaux de communication du club. Les Rennais disent que ça les désavantage… mon cul ! Ça nous désavantage nous, on n’a pas de joueurs puissants. Quand on joue sur du sable mouvant, c’est très compliqué pour les joueurs qu’on a. » À domicile, les Montpelliérains n’ont pas remporté le moindre match, une stat expliquée par Michel Der Zakarian : « Quand on joue à l’extérieur, on arrive à créer des situations offensives dans nos déplacements et grâce à notre qualité de passe. Mais sur un terrain mouvant, c’est compliqué pour nous. »

La seule victoire de la saison était au Groupama Stadium contre l’OL, loin d’être un exploit.

