Le PSG dévoile son maillot extérieur... avec Mbappé en vedette

Peut-être la seule fois que Kylian Mbappé portera ce maillot.

Ce dimanche en marge de la première édition de We Run Paris, une course de dix kilomètres qu’il organise, le Paris Saint-Germain a dévoilé le maillot extérieur que ses joueurs porteront la saison prochaine (un mois après la liquette domicile) : une tenue assez épurée, blanche, avec une bande horizontale au milieu allant du rouge au bleu.

🆕⬜️✨ Découvrez notre nouveau maillot 𝐀𝐰𝐚𝐲 @nikefootball pour la saison 23/24 lancé à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du @PSG_inside Une tunique blanche audacieuse qui revisite les couleurs traditionnelles du Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/cvd2xtKWIB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2023

Dans la vidéo et les photos de présentation, on retrouve plusieurs joueuses de l’équipe féminine (Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Marie-Antoinette Katoto, Lieke Martens, Sandy Baltimore) et aussi évidemment plusieurs éléments de l’effectif masculin : Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Vitinha, Neymar… mais aussi Mbappé et Verratti, dont on ne connaît pas encore le futur.

Kyks avait-il validé la vidéo, cette fois ?

