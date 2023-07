10 KM du PSG : avec ou sans Mbappé et Mylène Farmer ?

Si les fans de Mylène Farmer veulent se dégourdir les jambes, qu’ils prennent la tente qu’ils avaient installée au pied du Stade de France et la déplacent jusqu’aux abords du Parc des Princes. C’est en effet autour du stade du club de la capitale que se tiendra ce dimanche 2 juillet « une nouvelle expérience inédite » lancée par le PSG, comme le club l’indique sur son site internet : la première édition des « 10 km du Paris Saint-Germain ».

Si le montage Photoshop disponible sur le site du champion de France peut laisser deviner que Kylian Mbappé participera à la course avec le dossard n°14968, le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne sera a priori pas de la partie. Pas sûr toutefois qu’il reste assez de larmes dans le corps des fans de Mylène Farmer pour s’apitoyer sur cette mauvaise nouvelle.

Enfin, comme l’organisation de la course révèle « des animations et des surprises tout au long du parcours », il est préférable d’accorder du crédit aux doux rêveurs qui imaginent Mbappé au départ de cette course. Et une tignasse rousse vêtue d’une combinaison en latex et agitant un micro sur le bord de la route.

