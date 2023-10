Getafe change le nom de son stade après les propos sexistes d’Alfonso Pérez

Un changement de nom sans naming commercial : quel plaisir.

Le club de Getafe (actuellement onzième de Liga) et la municipalité de la ville – qui possède le stade – ont annoncé ce mercredi leur décision de changer le nom du stade local. Anciennement appelé Coliseum Alfonso Pérez (l’ancien international espagnol, qui a joué au Real Madrid et au Bétis, est né à Getafe), l’enceinte du club espagnol se contentera désormais de l’appellation Coliseum. En cause, des commentaires jugés sexistes prononcés par Alfonso Pérez lui-même dans une interview pour El Mundo en début de semaine.

En réaction à l’affaire Luis Rubiales (auteur d’un baiser forcé à la joueuse Jenni Hermoso, avant la tempête que cela a provoquée en Espagne), il avait déclaré : « Tout le monde doit savoir où il se trouve. Elles (les joueuses) ne peuvent pas se plaindre. Le football féminin a évolué, mais il faut qu’elles aient les pieds sur terre et savoir qu’elles ne peuvent en aucun cas se comparer à un footballeur homme. » Cette décision du club intervient alors que ce dernier a été très critiqué il y a plusieurs semaines pour avoir signé en prêt Mason Greenwood, accusé d’agression et de tentative de viol avant que les poursuites ne soient abandonnées en février.

Le nom sera beaucoup plus rapide à dire, au moins.

