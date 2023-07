L’Espagne corrige la Zambie et pense déjà aux huitièmes

Espagne 5 – 0 Zambie

Buts : Teresa (9e), Hermoso (13e,70e) et Redondo (69e, 85e) pour la Roja

Une manita de plus et un goal average soigné.

Pour l’ouverture de cette deuxième journée de poule dans le groupe C, l’Espagne solide vainqueur de la Costa Rica affrontait la Zambie, une sélection en crise après les tumultes qui secouent le vestiaire des Copper Queens et la gifle reçue face au Japon. 90 minutes plus tard, c’est sur un nouveau 5-0 que s’inclinent les Zambiennes face à l’armada offensive espagnole.

Comme attendu, ce sont les Espagnoles qui ont pris les devants dans cette rencontre. Après moins de dix minutes et quatre occasions, la Roja ouvre logiquement la marque grâce à Teresa Abelleira qui a transpercé la lucarne zambienne depuis l’extérieur de la surface (1-0, 9e). Jamais rassasiées, les Espagnoles sont reparties à l’attaque et quatre minutes plus tard Jennifer Hermoso vient inscrire le but du break grâce à une tête piquée au second poteau qui n’a laissé aucune chance à la défense des Copper Queens (2-0, 13e). Une fois l’orage passé, les Zambiennes ont commencé à se positionner plus haut et à ratisser plus de ballon dans la moitié adverse. Une attitude qui leur a permis de se procurer quelques situations, à l’image du contre emmené par la capitaine Barbra Banda mais qui a vu sa frappe s’envoler au dessus de la cage de Misa Rodriguez (26e).

Après une entame de mi-temps sur le même rythme que la fin de la précédente, les Espagnoles sont reparties à l’attaque à l’heure de jeu. Un changement de dynamique qui s’est concrétisé par le but de l’entrante Alba Redondo, meilleure buteuse de la saison en Liga (3-0, 69e). Moins d’une minute plus tard, Hermoso vient enfoncer encore plus la défense zambienne en reprenant un ballon repoussé au préalable par le poteau (4-0, 70e). Jalouse de sa coéquipière, Redondo a également tenu à inscrire son doublé, c’est chose faite après le service trois étoiles d’Eva Navarro (5-0, 85e).

Mention spéciale aux vérifications de la VAR et aux explications pas toujours claires de l’arbitre du jour.

Espagne (4-3-3) : Misa – Carmona, Ivana, Paredes, Battle (Hernandez, 46e) – Putellas (Redondo, 46e), Teresa, Bonmatí (Guerrero, 61e) – Caldentey (Del Castillo, 83e), Hermoso, Paralluelo (Navarro, 46e). Sélectioneur : Jorge Vilda.

Zambie (4-3-3) : Sakala – Belemu, Musase, Mweemba (Phiri, 76e), Tembo – Lungu, Banda (Wilombe, 37e), Katongo (Lubanji, 76e) – Kundananji, Banda, Mapepa (Chitundu, 37e). Sélectionneur : Bruce Mwape.

Des joueuses zambiennes témoignent contre leur sélectionneur, accusé d'agressions sexuelles