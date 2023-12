Les ultras toulousains boycottent également le Trophée des champions

Ça sent l’ambiance d’enterrement en tribunes.

Même si on ne doute pas de la capacité de tous les spectateurs de football à mettre de l’ambiance, personne ne le fait comme les ultras. De ce point de vue-là, le Tophée des champions risque d’offrir un bien triste spectacle en tribunes, puisque, après ceux du PSG, les ultras toulousains ont annoncé qu’ils n’assisteraient pas à la rencontre. Les NVDRS dénoncent un manque d’équité dans le choix de la LFP, qui a reprogrammé la rencontre au Parc des Princes le 3 janvier prochain, et évoquent une « mascarade » à laquelle ils refusent de prendre part.

Les ultras du Téfécé pointent également du doigt l’« incompétence en matière d’organisation » de la LFP, ainsi que la date du match, qui se jouera un mercredi soir, et le prix des billets, qui s’élève à 25 euros. Le communiqué rappelle en effet que « le règlement de la LFP prévoit pourtant des billets plafonnés à 10 euros dans tous les secteurs visiteurs ». Autant d’éléments qui créent la polémique autour de l’événement et poussent les NVDRS à ne pas y assister. Entre le Trophée des champions et le moratoire sur les déplacements de supporters, la LFP enchaîne les polémiques ces dernières semaines, et semble prête à continuer sur sa lancée.

Vincent Labrune espérait sûrement un diffuseur pour la Ligue 1 plutôt que des tribunes vides pour le Trophée des champions comme cadeau de Noël.

