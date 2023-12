Les ultras du PSG vont boycotter le Trophée des champions

La CUP est pleine.

Ce vendredi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a annoncé qu’il comptait boycotter le Trophée des champions entre le PSG et Toulouse, le 3 janvier prochain. Alors même que le match aura lieu au Parc des Princes. Dans son communiqué, le CUP s’attaque à la LFP, et dénonce les prix des billets : « Les tarifs imposés par la LFP sont inacceptables et vont à l’encontre de nos valeurs et de la défense d’un football populaire. »

Communiqué du 15/12/2023 Trophée des champions du 03/01/2024.#PSGTFC pic.twitter.com/5QWORF3cyA — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 15, 2023

Les ultras parisiens abordent aussi le « contexte global sécuritaire qui ne cesse de pointer du doigt les supporters au mépris de leur liberté d’aller et venir et […] stigmatise les supporters au mépris de leurs droits ». Les Parisiens ne veulent pas non plus donner raison à la LFP, qui « se souvient enfin, après des années, des fans français qui peuplent nos stades ». Si l’on excepte l’édition 2020 qui s’était déroulée à Lens pour cause de pandémie, le Trophée des champions n’a plus eu lieu sur le territoire français depuis 2008.

Qui sait, cela fera peut-être changer d’avis la LFP ? (Non)

