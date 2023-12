Le Trophée des champions aura bien lieu au Parc des Princes

Ça, c’est du terrain neutre !

Le Trophée des champions fait son retour en France après deux éditions en Israël et surtout des délocalisations depuis 2009, avec une exception en 2020 où le Trophée s’était joué à Lens. Comme annoncé jeudi, à la suite d’une bourde du PSG qui avait mis en ligne une billetterie sur son site avant de la retirer, la 28e édition du Trophée des champions se jouera le 3 janvier prochain au Parc des Princes, entre le PSG et Toulouse. Une annonce qui risque de ne pas ravir les Toulousains, obligés donc de se déplacer dans l’enceinte habituelle des Parisiens pour tenter de s’adjuger un deuxième trophée en un an après la Coupe de France remportée au mois d’avril dernier.

Paris Saint-Germain VS Toulouse FC ✨ 🏆 28e édition du Trophée des Champions 🏟️ Parc des Princes 🗓️ 03/01/2024, 20h45 📺 @PrimeVideoFR #TDC #TDC2023 pic.twitter.com/y0opwyVZLu — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 1, 2023

Fête totale ou clim légendaire, dans les deux cas, cette soirée aura une saveur particulière.

Le gros spoil du PSG sur le Trophée des champions