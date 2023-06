Les premières affiches de la Ligue des Champions 2023-2024 sont connues

Road to Wembley.

Les affiches pour le premier tour de qualification de la Ligue des Champions sont tombées. L’événement a eu lieu à Nyon, au siège de l’UEFA, ce mardi. Les matchs aller et retour du premier tour de qualification se joueront les 11-12 et 18-19 juillet prochain. Pour les têtes d’affiche, on retrouve notamment un habituel de ces premières joutes européennes à savoir les Ludogorets Razgrad. Ils affronteront Ballkani, (Kosovo). L’équipe n’a plus atteint la plus grande compétition européenne depuis la saison 2015-2016. Autre épouvantail, le Sheriff Tiraspol, ayant battu le Real Madrid, en poule en septembre 2021, jouera face au Farul Constanța, (Roumanie).

🏆 La Ligue des Champions 2023-2024 reprend bientôt … le tirage au sort du 1er tour de qualifications (11/12 – 18/19 juillet) a eu lieu aujourd'hui . Qui parviendra à atteindre la phase de groupe ? 🤔 pic.twitter.com/LjTDymu79t — FC Geopolitics 🌐 (@FCGeopolitics) June 20, 2023

Le Bate Borisov, (Biélorussie) défendra sa place contre le Partizani, (Albanie). L’ancien club d’Aliaksandr Hleb n’a plus atteint les phases de groupe de la Ligue des champions, depuis 2016. Le 24 juillet, le troisième tour des barrages aura lieu et verra l’entrée de l’OM. Le club phocéen connaîtra son adversaire pour le match aller du 8-9 août prochain. Le retour sera le 15 août.

L’OM aura peut-être un coach d’ici là.

