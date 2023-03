Les maillots de Chelsea mis aux enchères au profit de Christian Atsu

Le joli geste du week-end.

Tenu en échec par Everton la veille à Stamford Bridge, Chelsea a annoncé ce dimanche que les maillots que les Blues ont portés lors de ce match sont mis aux enchères. Le club londonien a précisé que l’argent récolté sera redistribué à la fondation Arms Around The Child, parrainée par Christian Atsu, tragiquement décédé il y a quelques semaines, à cause du terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. D’ailleurs, les Toffees, ancien club du Ghanéen, ont participé à cette belle initiative en mettant aux enchères un maillot domicile 2014-2015, floqué et signé par Atsu.

Together with @MatchWornShirt, we’re auctioning shirts from yesterday’s game at Stamford Bridge. 👕 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 19, 2023

Ancien Blue et coéquipier d’Atsu, Juan Mata a lui aussi signé une de ses tuniques de Galatasaray ainsi qu’une paire de crampons pour participer à la cagnotte. En 2018, le footballeur et la fondation se sont lancés dans le projet de construction d’une école à Senya Beraku, au Ghana. Si l’essentiel a déjà été construit, il manque quelques éléments afin de finaliser le chantier. « Pour terminer l’école, nous avons besoin d’un dernier coup de pouce pour meubler et peindre l’intérieur et équiper l’école avec des fournitures essentielles comme des livres, des ordinateurs et de la papeterie », écrit l’ONG.

Il paraît que Chelsea voulait aussi mettre quelques joueurs aux enchères pour faire de la place.

Chelsea se cogne sur Everton