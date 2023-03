Des funérailles d’Etat ont eu lieu au Ghana pour Christian Atsu

Le Ghana en deuil.

Décédé le 6 février lors du tremblement de terre terrible qui a touché la Turquie et la Syrie, Christian Atsu a reçu un dernier hommage de son pays vendredi. À Accra, la capitale, des centaines de personnes ont assisté à une cérémonie présidée par le chef de l’État Nana Akufo-Addo, aux côtés de la famille et d’anciens coéquipiers du joueur. « Tu n’es pas parti seul, une part de moi t’a accompagné. Ton amour continue de me guider. Tu paraissais immortel. Ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants », a notamment déclaré sa veuve, Marie-Claire Rupio.

Le dernier d’une longue série d’hommages pour l’ancien joueur de Newcastle, Porto et Chelsea, qui portait le maillot d’Hatayspor depuis 2022. Il avait d’ailleurs joué la veille du séisme de magnitude 7,8, qui a fait 50 000 morts le 6 février dernier.

