L’hommage de Mohammed Kudus à Christian Atsu

Le monde du football a rendu hommage à l’international ghanéen Christian Atsu, retrouvé sans vie sous les décombres de sa résidence, à la suite du tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait près de 44 000 morts. Mohammed Kudus, coéquipier d’Atsu en sélection, lui a également rendu hommage en dévoilant une inscription : « RIP Atsu » sous son maillot lorsqu’il a porté le score à quatre buts à zéro en faveur des Ajacides.

🙌 Ajax : Mohammed Kudus pas sanctionné par l’arbitre après cet hommage à Christian Atsu pic.twitter.com/J0B1l78eOv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 20, 2023

Un geste qui vaut normalement carton jaune selon l’article 12 du règlement de la FIFA, en vigueur depuis 2004. L’arbitre de la rencontre Pol van Boekel a toutefois décidé de faire preuve d’humanité, comme l’a déclaré le joueur en personne à l’issue de la rencontre : « Nous avons des règles dans le football. (…) L’arbitre m’a dit que ce n’était pas autorisé, mais qu’il me comprenait, car il s’agissait d’une situation plus importante que le football. Un grand respect de ma part pour l’arbitre. » Une décision appréciable et saluée par la communauté du football.

Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rest Well Legend 🇬🇭 https://t.co/vvOy6SJhMm pic.twitter.com/ldOXGYp4lK — Mo Kuku (@KudusMohammedGH) February 19, 2023

D’autres initiatives ont été mises en place dans le monde du ballon rond pour rendre hommage aux victimes du séisme, la Liga a décidé d’accoler les drapeaux turcs et syriens au logo du championnat, et une minute de silence a été observée lors de chacun des matchs de Coupes d’Europe cette semaine.

