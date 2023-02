Christian Atsu, une Black Star montée au ciel

Un dernier coup franc, dans la septième minute du temps additionnel. Le pied gauche de Christian Atsu fouette le ballon et vient libérer le stade Yeni Hatay contre Kasımpaşa (1-0). Un but ô combien précieux, puisque synonyme de sortie de la zone rouge pour Hatayspor. Les sourires et l’euphorie ont cependant laissé place à une immense tristesse dans les rangs de Volkan Demirel. Ce but restera malheureusement dans les mémoires comme le dernier du Ghanéen. Dans la nuit qui suit, un terrible tremblement de terre de magnitude 7,8 touche le sud de la Turquie. Après quasiment deux semaines entre espoir et inquiétude, le joueur, qui avait fêté ses 31 ans en janvier, a été retrouvé sans vie ce samedi.

🚀 Christian Atsu'nun, A. Hatayspor'a 90+7. dakikada galibiyeti getiren frikik golü! #HTYvKSP pic.twitter.com/NUMu2fcOJ9 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 5, 2023

« L’espoir d’un avenir meilleur »

L’attaquant a quitté son pays à 17 ans pour vivre le rêve européen. Un prêt réussi à Rio Ave, et il rejoint le FC Porto, avec qui il remporte le championnat en 2013. Le Ghanéen signe alors pour cinq ans avec Chelsea, mais la suite s’écrit en pointillé. Il n’aura jamais sa chance chez les Blues et enchaînera les prêts – Vitesse Arnhem, Everton, Bournemouth puis Málaga. Il se relance du côté de Newcastle en 2016-2017, sous les ordres de Rafael Benítez, et aide les Magpies à retrouver l’élite avec ses cinq buts en Championship. Il joue 75 matchs de Premier League au cours des trois saisons suivantes. International ghanéen à 60 reprises, il dispute la Coupe du monde 2014 et touche du doigt le titre de champion d’Afrique en 2015, avant qu’il n’échappe aux Black Stars aux tirs au but. Un tournoi dont Atsu est élu meilleur joueur. Sacrément inspirant, et le plus fort, c’est qu’il était encore plus quand il rangeait sa paire de crampons.

Nous avions très peu, mais nous étions heureux. Pour tout le monde au Ghana, chaque jour est un combat. Mais j’avais mes parents autour de moi.

Ambassadeur de l’association Arms Around The Child, il a lancé la construction d’une école dans le village de Senya Beraku. Les travaux étant sur le point d’aboutir, il devait y revenir en juin pour l’ouverture de l’établissement. Atsu avait aussi l’habitude d’y visiter un orphelinat pour jouer avec les enfants et apporter nourriture, papier toilette ou livres. « Trop de gens ont négligé ces enfants. Trop de gens les ont repoussés. Je veux leur donner de la nourriture, une éducation. Mais surtout, je veux les faire sourire, expliquait-il à The League Paper en 2016. Beaucoup de gens vivent au Ghana dans une extrême adversité, et je veux leur apporter un peu de bonheur. Je veux donner à ces enfants l’espoir d’un avenir meilleur, car c’est ce que mes parents m’ont donné. » Atsu n’a pourtant pas eu une enfance facile avec ses six frères et ses quatre sœurs. « Avec mes deux parents, nous étions treize. Nous avions très peu, mais nous étions heureux. Pour tout le monde au Ghana, chaque jour est un combat. Mais j’avais mes parents autour de moi. »

Happy Birthday to me! 🎂My one birthday wish this year is that you retweet this message & visit the link in the bio of @ArmsAroundChild to donate! I don’t need anything this year but the children of Senya Beraku do! pic.twitter.com/s54hMOrtkk — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) January 10, 2019

Sa sœur jumelle Christina et son grand frère Isaac étaient justement en Turquie depuis plusieurs jours, avec l’espoir de le retrouver. Il y a encore quelques heures, la fédération ghanéenne de football publiait un communiqué appelant à croire en une issue positive : « Ce sont des jours de torture émotionnelle, de recherche et de douleur (…), mais nous sommes toujours optimistes. Nous exhortons son club et les autorités turques à ne pas abandonner les recherches et à accélérer les efforts de sauvetage de notre frère Christian Atsu. Nous restons positifs et demandons au peuple ghanéen de prier pour Atsu dans ce moment difficile. » Ils ne le reverront malheureusement pas dans ce monde, laissant sa femme Marie-Claire et leurs trois enfants dans une peine infinie. Le ciel compte désormais une étoile de plus, pas comme les autres : une Black Star que personne n’oubliera.