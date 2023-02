L’agent d’Atsu réclame l’aide de son club pour localiser le joueur

Une semaine après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, Christian Atsu est toujours porté disparu. « Cela fait neuf jours que le tremblement de terre a eu lieu, et nous n’avons toujours pas localisé Christian », a expliqué, ce mardi, Nana Sechere, agent du joueur. Présent sur les lieux de la disparition, Sechere a précisé que « l’emplacement exact de la chambre » et « deux paires de ses chaussures » ont été identifiés, avant d’ajouter que « l’imagerie thermique montrait des signes de vie ».

It has been 9 days since the earthquake and we still have not located Christian. I am at the quake site in Hatay with Christian’s family. The scenes are unimaginable and our hearts are broken for all the people affected.

