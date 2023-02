Le FC Porto rend hommage à Christian Atsu

Un dernier hommage.

Ce samedi, le corps de Chrisitan Atsu a été retrouvé inanimé, a annoncé son représentant, Murat Uzunmehmet, à l’agence turque DHA. « Le corps sans vie a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », a-t-il affirmé. Depuis, le monde du football rend hommage au footballeur ghanéen, notamment sur les pelouses de Premier League, avant le début des rencontres de la 24e journée du championnat. Révélé par le FC Porto en 2011, et ensuite passé par de nombreuses écuries du championnat anglais entre 2013 et 2021, comme Chelsea, Everton ou encore Newcastle, Atsu avait pris la direction du club turc d’Hatayspor en septembre dernier. Ce samedi soir, les Dragons ont rendu un dernier hommage à leur ancien joueur avant le match de Liga BWIN contre Rio Ave, club du Ghanéen entre 2011 et 2012.

Até sempre.