Rennes s’offre le Haaland turc

Retenez bien ce nom.

Si le patronyme de Bertug Yildirim ne vous dit rien pour le moment, ce la devrait vite changer dans les prochains semaines. A 21 ans, le grand espoir du football turc, perçu au pays comme la version locale d’Erling Haaland, s’est engagé pour cinq saisons avec le Stade rennais. Avec son mètre quatre-vingt-onze, ses 5 buts en 8 sélections et ses 6 pions et 3 passes décisives l’an passé, la pépite turque débarque en Bretagne contre 5 millions d’euros. Il devient la sixième recrue d’un mercato rennais frisson, avec Ludovic Blas, Enzo Le Fée et Nemanja Matic, entre autres.

Bertug Yildirim, nouvel attaquant Rouge et Noir ! 🇹🇷 pic.twitter.com/YeCLJh8EBz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 29, 2023

De là à déjà l’honorer d’une fresque…

Rennes chaud sur un défenseur de Tottenham