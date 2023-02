Christian Atsu retrouvé mort

Cela faisait douze jours, depuis le terrible séisme qui a frappé la Turquie, que Chrisitan Atsu était porté disparu. Ce samedi, le corps du footballeur ghanéen a finalement été retrouvé inanimé a annoncé son représentant, Murat Uzunmehmet, à l’agence turque DHA. « Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », a-t-il affirmé. Il était enseveli sous les décombres de la résidence de luxe Rönesans à Hatay, tout comme 800 autres personnes selon les médias turcs.

Toujours d’après la presse locale, le promoteur de la résidence aurait été arrêté la semaine dernière alors qu’il tentait de fuir le pays. Le joueur avait été annoncé comme retrouvé et à l’hôpital au lendemain de la catastrophe par la fédération ghanéenne, mais cette information avait été démentie quelques jours plus tard par son agent. Passé par Chelsea et Newcastle, l’homme de 31 ans avait rejoint la Turquie et Hataysport en septembre dernier. Il avait même ouvert son compteur avec son nouveau club la veille de la tragédie, d’un sublime coup franc inscrit dans le temps additionnel.

Une pensée pour sa famille et ses proches.