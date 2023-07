Juan Mata quitte Galatasaray et se paie Mauro Icardi

« Je ne suis pas triste parce que c’est terminé, je suis heureux parce que c’est arrivé. »

Il ne s’agit pas de la légende de nouvelle photo de profil de votre cousine sur Facebook, mais du message d’adieu de Juan Mata à Galatasaray. Le milieu international espagnol, qui a soufflé ses 35 bougies il y a deux mois, quitte Istanbul après une petite saison sous les couleurs du Cimbom (18 rencontres seulement, dont 5 titularisations) couronnée d’un titre de champion. « Je suis très fier de faire partie de cette famille pour toujours, écrit le gaucher, s’adressant aux supporters locaux. L’atmosphère que vous créez dans notre stade et lors de nos matchs à l’extérieur est inégalable, je peux vous le dire. On a toujours l’impression de jouer à domicile. Vous faites sans aucun doute partie des meilleurs supporters du monde. Merci, du fond du cœur, pour l’amour que vous nous avez donné, à moi et à ma famille, partout : dans les rues, au stade, à l’entraînement… »

I am not sad because it ended, I am happy because it happened. 💛❤️🦁🏆🥇

To you, Cim Bom fans:

I am so proud to be part of this family forever. The atmosphere that you create in our stadium and our away games is second to none, I can tell you that. It ALWAYS feels like we… pic.twitter.com/ALgV2e5ybT

— Juan Mata García (@juanmata8) July 1, 2023