Les joueurs de Villarreal victimes d’un virus à trois jours du match face à Marseille

Le Sous-Marin en alerte jaune.

À trois jours du déplacement à Marseille en huitièmes de finale de Ligue Europa, Marca rapporte la vive inquiétude qui règne à Villarreal dernièrement. En cause : la propagation d’un virus gastrique au sein du vestiaire qui a déjà touché plusieurs joueurs. Lors de la large victoire des Groguets ce dimanche face à Grenade (5-1), Marcelino a confié avoir dû procéder à plusieurs changements dans son onze en raison de l’état de santé de certains de ses hommes. Durant la rencontre, Éric Bailly et Aïssa Mandi ont aussi manifesté des problèmes évidents ayant nécessité leur remplacement.

D’après le quotidien espagnol, Santi Comesaña et le gardien Filip Jörgensen, tous les deux absents ce week-end, sont malades. Il en serait de même pour Ramón Terrats et Yeremi Pino, mais qui sont eux de toute façon blessés depuis plusieurs longues semaines. Marcelino s’est exprimé sur le sujet, croisant les doigts pour avoir un maximum de joueurs disponibles face à l’OM : « Espérons que cela s’arrête. Certains joueurs sont allés à l’hôpital, mais l’évolution est positive. Ils ont eu des vomissements, j’espère que cela s’arrêtera. Nous sommes convaincus que le nombre de joueurs malades n’augmentera pas et que ceux qui sont touchés seront complètement rétablis. »

Pour éviter de retrouver le Vélodrome, l’entraîneur espagnol va imposer à chacun de ses joueurs de lui tousser au visage.