Les clubs espagnols montent au créneau pour demander la démission de Luis Rubiales

¡ Adiós !

Le président de la fédération espagnole Luis Rubiales est toujours au cœur d’une polémique dans laquelle il s’est empêtré seul dimanche dernier après le sacre de ses compatriotes au Mondial 2023. Il avait profité du moment de joie pour embrasser Jenni Hermoso sans son consentement. L’exploit de l’attaquante et de ses coéquipières est, depuis, passé au second plan, puisque les révélations accablantes se multiplient au sujet du boss de la RFEF. Ce mercredi, deux clubs catalans, l’UE Sant Andreu et le CE Europa, qui évoluent en quatrième division nationale, ont demandé la démission de Luis Rubiales. « Nous ne comprenons pas pourquoi cette démission, ou sa destitution, n’a pas encore eu lieu, après les événements qui ont eu lieu dimanche dernier et tout ce qui a été connu depuis lors », a interpellé le premier.

🔵 Comunicat oficial: DIEM NO a la violència sexual i masclista i exigim la destitució de Luís Rubiales 📄 Enllaç: https://t.co/tv8eynNVc1#futbolcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/0bJXDpqgfv — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) August 23, 2023

Les clubs professionnels ne se sont pas pour autant cachés derrière leur petit doigt, puisque Getafe et le FC Barcelone ont également appelé aux sanctions. Le Barça, où Jenni Hermoso a évolué de 2013 à 2017 puis de 2019 à 2022, « espère et attend (que Luis Rubiales) donne des explications appropriées » après ses gestes « indignes de sa position », selon des propos rapportés par El Periodico. Ángel Torres, le président de Getafe, a, quant à lui, été bien plus ferme lors d’une conférence de presse sur le sujet : « Ce que vous devez faire, c’est démissionner. Votre comportement est lamentable. »

Une assemblée générale se tiendra ce vendredi, d’autres clubs se joindront peut-être aux quelques courageux d’ici là.

Xavi furieux contre l’arbitrage en Liga