De nouvelles accusations contre Luis Rubiales

Luis attaqué.

Alors que la Fédération espagnole a convoqué une assemblée générale extraordinaire à son sujet, Luis Rubiales voit son cas s’aggraver. Après avoir contraint Jenni Hermoso à lui faire un baiser, l’ancien joueur de 46 ans est désormais accusé de s’être offert un voyage privé aux frais de la Fédé. Selon El Confidencial, Rubiales aurait fait semblant d’avoir des réunions de travail outre-Atlantique pour profiter de six jours aux États-Unis en compagnie d’une peintre mexicaine. Le journal numérique rapporte même avoir eu accès à des messages que Rubiales aurait envoyés à ses proches pour qu’ils puissent le couvrir.

La Fédé espagnole, via Román Ignacio Rodríguez Fernández, affirme pourtant au média ibérique que ce voyage était bien professionnel et non personnel. Problème, les dates communiquées par le membre de l’assemblée ne collent pas avec le séjour de Rubiales à New York. Déjà sous le coup d’une enquête à propos de l’organisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, le président de la Fédé espagnole l’est désormais également pour cette affaire. Delia Rodrigo, juge du tribunal de Majadahonda (ville située à 16 bornes de Madrid) et également en charge des investigations sur la Supercoupe, aurait contacté la RFEF pour avoir plus d’informations sur ce voyage.

Elle pourrait également faire de la prison la prochaine destination de Rubiales.

