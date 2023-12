Combien de joueurs de Ligue 1 participeront à la CAN ?

Pas tous logés à la même enseigne.

Les Coupes d’Afrique et d’Asie des nations (qui se dérouleront respectivement entre le 13 janvier et le 11 février, et entre le 12 janvier et le 10 février) vont amputer les effectifs des clubs de Ligue 1 dans les prochaines semaines. Selon un calcul de L’Équipe, près de 95 joueurs seront potentiellement concernés par ces compétitions (plus le Lensois Óscar Cortés qui va disputer le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques 2024 avec la Colombie).

Toujours selon le quotidien sportif, les équipes qui pourraient être les plus touchées seraient Le Havre (9), Lorient (9) et Marseille (9), talonnées de près par Reims (7) et Lens (6+1). Pour autant, toujours selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de Ligue 1 ne devaient pas dépenser de grosses sommes lors de ce mercato hivernal : « Nous essayerons de limiter l’impact de la Coupe d’Afrique, comme beaucoup de clubs français, mais ce serait une erreur d’en faire une condition fondamentale dans le mercato, pour six semaines de compétition », a déclaré Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille.

Affaire à suivre.

