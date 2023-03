Le Milan se saborde en Toscane

Fiorentina 2-1 AC Milan

Buts : González (49e) et Jović (87e) pour la Viola // Hernández (95e) pour le Milan.

Forza Davide, sempre !

Cinq ans après la tragique disparition de Davide Astori, cette rencontre entre la Fiorentina et l’AC Milan avait un parfum particulier, en témoignent les 40 000 supporters florentins présents au stade. Justement, ces derniers n’ont pas manqué de lui rendre hommage avec ce tifo, en souvenir de son emblématique brassard de capitaine. Sur le gazon, la Fiorentina est aussi parvenue à briller avec cette belle victoire 2-1.

Très vite dans ce match, ce sont les Florentins qui vont se montrer entreprenants, face à un Milan acculé dans sa surface et incapable de ressortir du pressing adverse. Emmenée par un très bon Jonathan Ikoné, la Viola va solliciter Mike Maignan à deux reprises. Friable, cette défense milanaise va finir par rompre. Sur une feinte de corps, Ikoné dépose Tomori qui ne trouve pas d’autres solutions que de provoquer une faute dans la surface. Sans trembler, González transforme alors son penalty en trompant Maignan (1-0, 49e).

Menée, la bande de Giroud va alors enfin se décider à jouer. En mettant plus de rythme et d’intensité, le Milan parvient à se procurer ses premières situations dangereuses, comme ce face-à-face de Hernandez face à Terraciano, remporté par le portier florentin (57e). Une des rares occasions milanaises. Face à un Milan inoffensif, les Florentins vont parvenir à tuer la rencontre dans les derniers instants sur ce bonbon de Dodo qui trouve la tête de Jovic. Entré quelques minutes auparavant, le Croate crucifie Maignan et les espoirs rouge et noir (2-0, 87e). Le Milan va tout de même sauver l’honneur dans les dernières minutes avec ce but de Théo Hernández (2-1, 95e).

Avant le déplacement à Tottenham en Ligue des champions ce mercredi, le Milan ne se rassure pas et pourrait donc chuter à la cinquième place en cas de victoire de la Roma face à la Juve.

ACF Fiorentina (4-2-3-1) : Terraciano – Biraghi (Ranieri, 74e), Igor, Martínez, Dodô – Mandragora, Amrabat (Barák, 91e) – González (Sottil, 91e), Bonaventura (Castrovilli, 81e), Ikoné – Arthur (Jović, 81e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

AC Milan (3-4-2-1) : Maignan – Tomori, Thiaw, Kalulu – Hernández, Tonali, Bennacer (Bakayoko, 66e), Messias (Saelemaekers, 74e) – Rebić (Origi, 66e), De Ketelaere (Adli, 83e) – Giroud (Ibrahimović, 66e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Olivier Giroud invite un enfant victime de harcèlement à San Siro