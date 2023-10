Le coup du foulard génial de Thierry Correia

Olé !

Lors de la rencontre entre Valence et Cadix ce lundi soir en clôture de la 10e journée de Liga, qui s’est soldée par une victoire des Rojiblancos (2-0), Thierry Correia s’est illustré en réalisant un magnifique coup du foulard. À la 25e minute de jeu, l’international espoir portugais de 24 ans a, dans un premier temps, enchaîné contrôle de la poitrine et un centre à l’aveugle, avant de voir le cuir lui revenir dans les pieds et de tenter ce geste technique fou, où la jambe qui donne le coup de pied est croisée derrière l’arrière de l’autre jambe, pour tromper Jeremias Ledesma. Le portier adverse parvient à détourner le cuir, mais le Valencien Hugo Duro a bien suivi et enfonce le clou, permettant à Correia de signer sa troisième passe décisive de la saison. Grâce à ce succès après quatre matchs sans gagner, Valence pointe à la 8e place de la Liga.

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🔥🔥🔥 Thierry Correia signe la passe décisive de la saison en coup du foulard !!! 🤩 On ne s'en lasse pas !https://t.co/hCz0lvpDfE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2023

Qui dit mieux ?

Pronostic Valence Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga