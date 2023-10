L’Atlético fait une belle remontée face à Cadix

Atlético 3-2 Cadix

Buts : Correa (32e et 66e) et Molina (46e) pour les Colchoneros // Pires (12e) et Roger Martí (27e) pour Cadiz

Au Civitas Metropolitano ce dimanche soir, l’Atlético de Madrid a remonté un retard de deux pions face à Cadix pour s’imposer (3-2) et grimper au quatrième rang de la Liga.

Les Madrilènes ont pourtant été surpris dès l’entame par l’ouverture du score de Lucas Pires. Oublié au second poteau par Nahuel Molina, le Brésilien n’a en effet eu aucun mal à pousser le ballon de Chris Ramos au fond (0-1, 12e). La défense colchonera est de nouveau fautive dix minutes plus tard, car trop attentiste devant le dégagement de Jeremias Ledesma, que Roger Martí a bonifié d’un joli lob (0-2, 27e). Ángel Correa est finalement parvenu à donner un peu d’air aux siens, en claquant une tête placée, consécutive à un centre de César Azpilicueta (1-2, 32e).

L’Argentin est imité par son compatriote Molina après la pause, au sortir d’un cafouillage conclu par une frappe puissante dans la surface (2-2, 46e). Le latéral a ainsi pu rattraper son erreur du premier but. Un véritable festival albiceleste, puisque Correa y est allé de son doublé, sur une astucieuse action collective initiée par Samuel Lino et Saúl Ñíguez (3-2, 66e). Victoire siglée pampa.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Hermoso, Witsel, Azpilicueta (Javi Galán, 81e) – Riquelme (Lino, 61e), Saúl Ñíguez, Koke (Giménez, 61e), Llorente (De Paul, 61e), Molina – Griezmann, Correa. Entraîneur : Diego Simeone.

Cadix (5-3-2) : Ledesma – Zaldúa (Carcelén, 62e), Jorge Meré (Maxi Gómez, 70e) , Fali (Mbaye, 35e), Hernández, Pires – Kouamé, Sobrino, Rubén Alcaraz (Alejo, 46e) – Ramos, Roger Martí (Escalante, 46e). Entraîneur : Sergio González.

