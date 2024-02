L’arbitre de Real Sociedad-PSG est connu

Un air de déjà-vu pour Paris.

Le PSG se déplace mercredi à Saint-Sébastien pour y affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et on connaît désormais l’identité de l’arbitre de la rencontre. L’UEFA a désigné ce lundi l’Italien Marco Guida au sifflet. Un visage connu de certains Parisiens puisqu’il avait arbitré un match de poule du PSG en octobre 2021 face au RB Leipzig (3-2). Le Transalpin avait aussi dirigé la victoire des Bleus en Finlande, en novembre 2021 (0-2). Ce qui fait donc deux buts pour Kylian Mbappé avec cet arbitre.

Si Marco Guida est un habitué des matchs de poules de Ligue des champions (sept rencontres au total, dont Lens-Arsenal cette saison), il va découvrir la phase finale de la compétition. Avec 193 matchs de Serie A au compteur, il n’est pas non plus un néophyte. D’autant plus qu’il a aussi dirigé deux huitièmes de finale de Ligue Europa récemment.

Nasser sait contre qui il pourra se plaindre si ça se passe mal.

Le Normand finalement apte pour le 8e de finale aller face au PSG ?