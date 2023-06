L’agent d’Hakimi s’en prend à la mère de Mbappé

« Qui cherche un ami sans défaut reste sans ami ! »

Et ça tombe bien, les deux potes en ont un. Ou du moins, si on peut dire que c’est un défaut. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ne font pas partie de la même agence. Bon, ce n’est clairement pas un défaut. Mais ça agace clairement l’un d’entre eux. Comme annoncé ces dernières semaines par de nombreux médias, Fayza Lamari, la mère du capitaine des Bleus, va lancer sa société de conseil et d’accompagnement. Elle aura pour but de gérer l’image de plusieurs joueurs comme son autre fils Ethan Mbappé, ou encore le Lyonnais Rayan Cherki. Achraf Hakimi en fera-t-il parti ? Si son nom a été cité dans plusieurs médias, le Marocain ne rejoindra pas son copain dans cette aventure. Son agent est particulièrement agacé.

« Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important lui permette de s’immiscer dans le marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel (l’agence en question, NDLR), il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons, a taclé l’agent d’Hakimi Alejandro Camaño dans une interview accordée à AS ce samedi, le fait que l’environnement de Mbappé, qui est assez dense, à cause de toutes les personnes qui l’entourent, laisse fuiter qu’Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d’expérience sur le marché. Être la mère d’un joueur ne suffit pas, cela me semble un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui s’occupent d’un marché très dur et très difficile. Nous pensons que c’est faux, qu’il n’y a aucune chance qu’Hakimi rejoigne la mère de Mbappé. » Et pour bien envenimé une situation déjà bien tendue, Camaño en a remis une couche : « Madame Lamari a une société qui n’a rien d’autre que Mbappé, qui est très important, mais elle est basée sur une relation entre une mère et son fils et nous avons vu sur le marché les relations des parents qui deviennent des représentants… Son importance sur le marché est nulle, elle n’a pas d’expérience, pas d’opération réalisée. Il est impensable que quelqu’un comme Achraf ait pu être sensible à cela. »

De quoi bousculer la belle amitié ?

