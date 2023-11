La Géorgie privée de Kvaratskhelia dans sa course à l’Euro 2024

Qui vivra, Kvara.

Finalement quatrième de son groupe après sa défaite en Espagne, la Géorgie aura tout de même l’occasion de s’offrir une première qualification historique pour l’Euro 2024. En compagnie de la Grèce, du Luxembourg et du Kazakhstan, les hommes de Willy Sagnol tenteront, au mois de mars prochain, d’aller décrocher leur ticket pour l’Allemagne via la voie des Nations.

We can confirm that we will play in the European Championship play-offs in March 2024, for the chance to qualify for #Euro2024. We can also confirm that Khvicha Kvaratskhelia will miss the semi-final due to suspension.

