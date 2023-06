La Belgique de Lukaku croque l’Estonie

Estonie 0-3 Belgique

Buts : Lukaku (37e et 40e) et Bakayoko (90e) pour les Belges

Lukaku, tout simplement.

Portée par un Romelu Lukaku des grands soirs, la Belgique s’est tranquillement imposée en Estonie pour le compte de la troisième journée de la phase de qualification à l’Euro 2024 (0-3). Les Diables de Domenico Tedesco restent toutefois provisoirement deuxièmes du groupe F après la victoire de l’Autriche face à la Suède (2-0), les soldats de Ralf Rangnick comptant un match joué et trois points de plus au classement.

Sept buts, six de Big Rom. Lucide et complètement clinique dans le dernier geste, le buteur de 30 ans et capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne a trouvé le chemin des filets par deux fois ce soir, restant le principal buteur belge lors de ces qualifications (après le but face à l’Autriche le week-end dernier et le triplé en Suède). Le premier de la soirée arrive d’un super centre du jeune Aster Vranckx (0-1, 37e), et le doublé d’une belle passe du Rennais Theate (0-2, 40e). Avec des choix intéressants et un plan tactique bien rodé, les Diables rouges ont tranquillement écarté les locaux et fait oublier dans le même temps les polémiques extrasportives qui entourent la sélection depuis quelques jours. Le tout jeune Johan Bakayoko s’est aussi illustré en fin de partie en marquant d’un beau plat du pied (0-3, 90e). Tedesco est toujours invaincu avec les Diables.

La question est désormais de savoir si Courtois était devant sa télévision. Parce que oui, le véritable vice-capitaine sera difficile à déloger.

Estonie (3-3-2-2) : Hein – Peetson, Mets, Kuusk – Teniste (Reinkort, 79e), Kait, Sinyavskiy – Poom (Anier, 61e), Miller (Shein R., 74e) – Sappinen (Sorga, 74e), Ojamaa (Tunnjov, 84e). Sélectionneur : Thomas Häberli.

Belgique (4-3-3) : Sels – Castagne, Faes, Vertonghen (Al Dakhil, 58e), Theate (Deman, 88e) – Tielemans, Vranckx (Mangala, 57e), Carrasco – Bakayoko, Lukaku (Batshuayi, 69e), Trésor (Doku, 58e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

