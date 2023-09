La Suède colle une manita à l’Estonie

La Suède aime les 5-0.

Après avoir déjà battu l’Azerbaïdjan sur ce score pour leur seule victoire dans les qualifications pour l’Euro 2024 jusqu’alors, les Blågult ont récidivé contre l’Estonie. Viktor Gyökeres a ouvert le score au quart d’heure de jeu puis Dejan Kulusevski et Alexander Isak l’ont imité, toujours en première période.

Dans le second acte, Robin Quaison a enfoncé le clou à quinze minutes du terme, et Viktor Claesson a achevé l’œuvre d’art dans le temps additionnel. Ce succès est très important pour le pays d’Henrik Larsson : au bout de quatre journées, la bande de Jens Cajuste (titulaire, ce samedi) pointe encore à la troisième place du groupe avec quatre points de retard sur les leaders belge et autrichien.

Et si Zlatan Ibrahimovic sortait de sa retraite, pour filer un petit coup de main ?

Pronostic Suède Australie : Analyse, cotes et prono du match pour la 3e place de la Coupe du Monde féminine