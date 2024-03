Pronostic Pologne Estonie : Analyse, cotes et prono du barrage de l’Euro 2024

La Pologne tranquille face à l’Estonie

La Pologne est une sélection qui se qualifie régulièrement pour les phases finales de compétition internationale. Lors de la phase de poules des éliminatoires de l’Euro 2024, les Polonais se sont fait peur en finissant en 3e position, devancés par l’Albanie et la Tchéquie. Toutefois, en s’adjugeant cette 3e place et leur présence en Ligue A de Ligue des nations, les partenaires de Lewandowski peuvent disputer cette phase de barrages, qui leur avait réussi lors de la dernière qualif pour le Mondial 2022. Les Aigles comptent évidemment sur leur star Robert Lewandowski, qui sera épaulée par Szczęsny, Bulka, Bednarek, Cash, Kiwior, Zieliński, Frankowski, Zalewski et Piatek. De son côté, le buteur de la Juventus Milik est absent.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Estonie est une modeste sélection qui occupe seulement le 123e rang au classement FIFA. Les Maillots bleus n’ont jamais participé à une phase finale d’une compétition internationale et ne sont qu’à 2 matchs de ce bonheur. Les Estoniens sont certainement tombés sur le plus sérieux adversaire avec la Pologne, habituée à ce type de rencontre. Lors des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’Estonie a fini de loin dernière de son groupe derrière la Belgique, l’Autriche, la Suède et l’Azerbaïdjan. Lors de cette campagne, les Maillots bleus ont seulement accroché un match nul face à l’Azerbaïdjan. L’Estonie doit sa participation à ces barrages à la Ligue des nations où elle avait remporté son groupe en Ligue D. Dans cette sélection, on retrouve principalement des éléments évoluant au pays dans les clubs de Flora ou Tallinna Kalev. Avec ses 156 sélections, le capitaine Vassiljev est l’un des cadres de cette équipe. Ce jeudi, la Pologne ne devrait pas connaître de difficultés pour passer ce tour face à l’Estonie.

► Le pari « Victoire Pologne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Victoire Pologne et Lewandowski buteur » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « score exact 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Pologne – Estonie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pologne Estonie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Piotr Zieliński met fin au règne de Robert Lewandowski en Pologne