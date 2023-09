La Belgique fait le boulot contre l’Estonie

Belgique 5-0 Estonie

Buts : Vertonghen (4e), Trossard (18e), Lukaku (56e, 58e), De Ketelaere (88e) pour les Belges

Domenico Tedesco prolonge sa série d’invincibilité sur le banc de la sélection belge.

Arrivé en février dernier, le technicien allemand n’a toujours pas connu la défaite avec la Belgique. Ce mardi soir, au stade du Roi Baudoin, son équipe a parfaitement bouclé la trêve internationale par un large succès sur l’Estonie (5-0). Une victoire qui permet aux Diables rouges de conserver la première place de son groupe de qualification à l’Euro 2024, devant l’Autriche.

Les coéquipiers de Romelu Lukaku n’ont pas franchement eu à forcer leur talent pour venir à bout d’une équipe estonienne dont le seul plan de jeu se limitait à envoyer des longs ballons vers son avant-centre Henri Anier. Sur le premier corner de la rencontre, Yannick Ferreira Carrasco trouve la tête de Jan Vertonghen qui ouvre le score (1-0, 4e). On se dit alors que les Belges vont, à l’image du Portugal la veille, soigner leur différence de buts. Mais, malgré le break rapidement fait par Trossard (2-0, 18e), les joueurs de Domenico Tedesco tombent dans un faux rythme. Il faut finalement attendre le début de seconde période pour voir la Belgique s’envoler au score. Deux minutes suffisent à Lukaku pour inscrire un doublé (3-0, 56e et 4-0, 58e) et mettre définitivement ses coéquipiers à l’abri. En fin de match, le sélectionneur belge offre du temps de jeu aux jeunes Openda, Siquet et De Ketelaere. Ce dernier s’invite à la fête dans les derniers instants du match (5-0, 88e).

Six buts marqués, zéro encaissé en deux matchs de qualification à l’Euro 2024, les internationaux belges peuvent retourner en club avec le sentiment du devoir accompli. Prochain rendez-vous le 13 octobre en Autriche (vainqueur de la Suède dans le même temps) pour tenter de, définitivement, décrocher un billet pour l’Euro allemand.

Belgique (4-3-3) : Casteels – Castagne (Siquet, 67e) – Faes, Vertonghen (Debast, 84e), Theate – Mangala, Onana, Carrasco (Lukebakio, 59e) – Trossard (De Ketelaere, 67e), Lukaku (c) (Openda, 59e), Doku. Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Estonie (3-4-3) : Hein – Mets, Tamn, Baranov – Pikk, Poom (Shein, 46e), Käit (Miller, 76e), Paskotsi – Ojamaa (Sinyavskiy, (60e), Vassilijev (c) (Tunjov, 60e), Anier (Zenjov, 67e). Sélectionneur : Thomas Häberli.

Autre résultat :

Suède 1-3 Autriche

Buts : Holm (90e) pour la Suède // Gregoritsch (53e) et Arnautović (56e et 69e, sp)

La Belgique de Lukaku croque l'Estonie