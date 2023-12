Kyle Walker prend Manchester United comme exemple

Va pas falloir se trouer sur le prochain match.

Kyle Walker, juste avant la finale de la Coupe du monde des clubs, a osé avouer au monde que Manchester City avait encore beaucoup de travail pour avoir le poids historique de Manchester United : « Pour être reconnu comme l’un des meilleurs clubs du monde, nous devons gagner plus longtemps, comme Manchester United avec Ryan Giggs et les 13 titres de champion. » Évidemment, avec toute l’objectivité qui caractérise un fan, les supporters citizens se sont offusqués de ces mots, les voyant comme un manque d’amour et une offense au club. Le vice-capitaine des Skyblues a réagi à ses critiques avec calme. « Je l’accepte. C‘est naturel. Les gens ont la mémoire courte. Continuez à me frapper et je continuerai à revenir plus fort. »

Un joli contre-feu allumé.

