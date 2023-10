Jonathan Clauss explique comment il a rebondi de la déception du Mondial

Merci Marcelino !

Absent de la liste du dernier Mondial, Jonathan Clauss avait admis avoir eu du mal à encaisser cette déception, lui qui était si proche de s’envoler pour le Qatar. De nouveau convoqué en équipe de France lors de la trêve internationale d’octobre, le latéral marseillais a été récompensé de son bon début de saison. Un belle forme qu’il a attribue à un déclic mental qu’il a eu lors de la période estivale. « Cet été, j’ai réussi à vraiment switcher par rapport aux déceptions et aussi par rapport à la pression qu’il y a pu avoir lors de cette première année à Marseille. Il fallait faire un travail dessus. J’ai énormément discuté avec quelqu’un pendant deux mois. On a mis pas mal de choses en place », a-t-il confié ce jeudi sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme.

En point d’orgue de ce changement de mentalité, une discussion qu’il a eu avec Didier Deschamps, le 9 septembre dernier. « Il m’a tout de suite convoqué, le lundi soir en arrivant, dévoile l’ancien Lensois. On a discuté de choses et d’autres. Il avait des choses à me dire. À la base, moi je n’avais pas forcément de choses à dire. Mais il m’a aussi laissé libre court à la parole, à mon point de vue, et ça nous a permis de chacun s’exprimer sur pas mal de choses et ça a fait du bien de mon côté de pouvoir discuter avec lui ».

