Jonathan Clauss encore victime d’un cambriolage

Rebelote.

Déjà victime d’un cambriolage en décembre dernier, Jonathan Clauss a subi de nouveau ce gros désagrément dimanche soir. Blessé lors de France-Chili (déchirure de l’ischio de la cuisse gauche) et donc forfait pour le Clásico contre le PSG (0-2), l’international français a suivi une partie de la rencontre en tribune avant d’être contraint de quitter le stade en plein match.

La compagne de Jonathan Clauss communique après le nouveau cambriolage les visant hier soir : « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps hier. 2e cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant. » (IG) pic.twitter.com/9baD3jpi4t — BeFootball (@_BeFootball) April 1, 2024

Sur Instagram, Pauline, sa compagne, est revenue sur cet épisode dans une story, où on la voit enlacer son chien, un petit Spitz : « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps hier. Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant. Heureusement qu’on avait pris le réflexe de faire garder Praline (leur chien) les soirs de match. »

Sale période pour Clauss.