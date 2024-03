Clauss : la poisse est prise

Ce rendez-vous au Vélodrome pour Jonathan Clauss devait être celui de la confirmation. La confirmation d’un retour au top, dans son jardin, devant ses proches, la tunique blanche brodée du coq face au Chili en amical. Celui qui allait permettre à “Djoninho25” – son pseudo Instagram – d’apporter les garanties à Didier Deschamps et de lui rendre sa confiance. Pour que cette fois, contrairement au Mondial 2022, Clauss récupère bel et bien son billet direction l’Allemagne pour sa première grande aventure en Bleu. Et puis patatras. Comme souvent lorsque le tableau paraît idyllique, Clauss finit par déchanter. Au point de devoir dire stop au bout d’à peine onze minutes. « Malheureusement pour Jon’, il s’est blessé et c’est musculaire, glissait, le visage fermé, DD en conférence de presse d’après-match. Il faudra vérifier avec les examens, mais j’ai croisé Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant. Ils m’ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux, mais bon, je n’en ai pas beaucoup moi non plus. […] C’est regrettable, d’autant que cela est à Marseille, que ça arrive très tôt (dans le match). » La durée de son indisponibilité est tombée même pas 24 heures plus tard : Clauss est sur la touche pour trois ou quatre semaines selon La Provence. Il n’y a jamais de bon timing pour se blesser, mais celui-ci l’est peut-être.

Après sa blessure d'hier et des examens aujourd'hui, Jonathan Clauss devrait être absent entre 3 et 4 semaines pour une lésion à l'ischio-jambier. Il ratera au moins le Clasico de dimanche et les déplacements à Lille et Lisbonne. Plus d'infos à suivre sur @OMLaProvence — ludovic ferro (@ferro_ludovic) March 27, 2024

Un risque pour l’Euro ?

Une blessure d’un mois à cette période de l’année, cela instille forcément des doutes dans plusieurs têtes. Celle de Clauss le premier, qui s’apprête à manquer d’importantes échéances, comme le Classique de dimanche face au PSG ou un important déplacement à Lille en championnat, sans oublier la suite de l’épopée marseillaise en Ligue Europa du côté de Lisbonne. Tout ça alors que l’intéressé enchaînait les bonnes performances de manière régulière ces dernières semaines, restant l’un des principaux créateurs de danger côté olympien, même si certains reprochaient au meilleur passeur du club d’en garder sous le pied. Personne n’a oublié, et certainement pas lui, la charge à son encontre de Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, à la mi-février à la fois sur Prime Vidéo et sur Canal + : « On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu’il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux. On n’a pas décidé un matin de sortir un international français, un des meilleurs joueurs de l’équipe. On attend beaucoup au niveau de la rigueur et de la discipline, surtout pour un joueur de son niveau. » Mais au-delà de l’intéressé, c’est forcément dans les caboches de ses coachs que le bazar est présent. Pour Jean-Louis Gasset, déjà, qui a perdu quatre autres joueurs pendant la trêve – Pape Gueye, Bamo Méité, Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia – et qui va devoir bricoler pour faire face au calendrier dantesque qui attend son OM. Même chose pour Didier Deschamps, qui annoncera sa liste le 16 mai prochain, soit seulement deux grosses semaines après le retour estimé à la compétition de Clauss. Sa chance, c’est qu’à son poste en équipe nationale, c’est le désert. Seul Jules Koundé est en place, mais la faible concurrence lui est plutôt favorable. Pour ne pas revivre une nouvelle désillusion au niveau international, le compte à rebours a déjà commencé.

