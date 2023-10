Jean-Michel Aulas : « Les sanctions doivent être exemplaires ! »

La réaction du président de l’OL ne s’est pas fait attendre.

Après l’annulation ce dimanche de l’Olympico, la faute à un caillassage dont le bus de l’OL a fait l’objet avant sa rencontre face à l’OM, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé avant de se saisir de son smartphone pour réagir sur Twitter. Enfin, X. « Que cette situation inéquitable cesse et que l’on applique les règles à Marseille comme à Lyon ou à Montpellier : dans quelles conditions va pouvoir arbitrer Monsieur Letexier ? », s’est-il d’abord interrogé quelques minutes avant la décision de reporter le match.

@LFP @FFF @OL Soutien total à Fabio et nos joueurs: tous derniers délégués LFP du matchs OM OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque! Trop c trop les sanctions doivent être exemplaires ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 29, 2023

Il apporte évidemment un « soutien total à Fabio et nos joueurs », et rappelle que les matchs entre l’OM et l’OL sont souvent très tendus. « Tous les derniers délégués de la LFP des matchs OM-OL vous le diront, ces incidents ont déjà eu lieu par le passé, et j’ai fait des réclamations qui n’ont pas été suivies, car il n’y a pas eu de blessés à l’époque ! », a-t-il écrit avant d’estimer que « trop c’est trop, les sanctions doivent être exemplaires ! »

