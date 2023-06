Dit avec un accent italien, ça fait un peu froid dans le dos.

Ce samedi à Istanbul, Manchester City peut remporter la première Ligue des champions de son histoire. Toutefois, il leur faudra se défaire de l’Inter, qui compte bien faire déjouer les Citizens. En tête de la liste des dangers potentiels côté mancunien : Erling Haaland et ses 52 buts en 52 matchs. Pas de souci pour Simone Inzaghi, qui a tout prévu. « Il est clair que nous aurons un œil tout particulier sur lui. Nous avons une idée spéciale pour lui. Nous avons mis quelque chose en place, j’ai préparé une stratégie. On sait quel joueur est Haaland, combien il est fort », a-t-il annoncé en conférence de presse ce vendredi.

Toutefois, le technicien n’est pas obnubilé par le Cyborg norvégien et sait bien que le danger vient de partout : « On aura aussi l’oeil sur tous les autres joueurs. Ce sera à toute l’Inter de défendre, pas uniquement pour stopper Haaland mais toute l’équipe de City ». Même si, ces dernières années, les hommes de Pep Guardiola sont davantage habitués aux grands rendez-vous européens que l’Inter, le club lombard est historiquement plus expérimenté en coupe d’Europe et tentera de faire parler sa culture. « Nous savons ce que nous avons fait en Ligue des champions et nous ferons de notre mieux », a invoqué Inzaghi.

En plus, l’Inter vient de signer Messi juste avant la finale.

La guerre des étoiles