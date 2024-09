Indice UEFA : la France garde une bonne distance sur les Pays-Bas

Vous aimez ? C’est français.

Encore auteur d’une belle semaine en Coupe d’Europe avec la victoire de Lyon face à l’Olympiakos (2-0) et le nul de Nice contre la Real Sociedad (1-1) en Ligue Europa, la France reste toujours bien accrochée à sa cinquième place à l’indice UEFA. L’Hexagone prend 0,429 point de plus, une semaine après avoir creusé l’écart sur les Pays-Bas, principal poursuivant, avec la victoire de Brest, de Paris et de Monaco en Ligue des champions.

Avec un 0 pointé de la part du PSV et du Feyenoord pour leur entrée en lice en C1, les clubs néerlandais ont cette fois rectifié le tir en C3 grâce à la victoire écrasante de l’Ajax sur le Beşiktaş (4-0), le succès de l’AZ Alkmaar sur Elfsborg Boras (3-2) et le nul de Twente à Manchester United (1-1) cette semaine, et empochent 0,833 point supplémentaire. Avec 60,379 points cumulés sur les cinq dernières saisons, la France devance confortablement les Bataves (55,733 points) au classement.

Cocorico !

Au PSG, Randal Kolo Muani cherche encore sa place