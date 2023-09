Grosso : « J’ai vu ce soir que ça sera dur »

Grosso modo.

Pour sa première sur le banc lyonnais, Fabio Grosso s’est incliné face à Brest ce samedi, dans une défaite 1-0. Malgré un contexte très particulier, l’entraîneur italien qui a succédé à Laurent Blanc se veut positif au micro de Canal+ : « Je n’ai pas encore les moyens pour constater si l’effectif n’est pas assez bon. On a les joueurs pour faire ce match là, il y a 0-0 jusqu’au bout et on prend ce but à la dernière minute. On n’a pas fait un gros match mais on a eu de potentielles occasions, même si on n’est pas allé jusqu’au bout en frappant. On travaille, je suis confiant. »

Lui qui avait assisté au match nul 0-0 face au HAC le week-end passé depuis les tribunes du Groupama Stadium, constate que la place d’entraîneur de l’OL n’est pas vraiment confortable actuellement : « J’ai vu ce soir que ça sera dur, parce qu’on a vu une équipe de Brest vive dans la tête et c’est la tête qui fait toujours la différence. On essaie de s’améliorer sur ce côté-là. » Fabio Grosso admet volontiers que le classement n’est « pas très bon », mais se refuse à employer le terme de « crise » : « Il faut assumer cette 16e place, regarder où on est et prendre ses responsabilités. Être chaque jour au niveau, arriver au match avec la bonne mentalité, parce que maintenant c’est l’heure de travailler et pas de trop parler. »

L’anti-Lolo White ?

Lacazette : « On se dit la même chose chaque week-end »