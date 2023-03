Galtier trouve le but encaissé « vraiment stupide »

Daniel Riolo valide cet avis.

Après avoir passé en revue les « situations » que s’est crée le PSG en première période, sans avoir « su concrétiser, ni ouvrir le score », Christophe Galtier sort les gros bras au micro de Canal+ : « En seconde période, on prend ce but vraiment stupide à ce niveau là il faut plus de lucidité. » L’entraîneur parisien tacle aussi le mauvais choix de sa défense sur ce but encaissé après une volonté de ressortir propre de l’arrière, qui vaut une erreur fatale de Marco Verratti : « Il ne fallait pas hésiter à envoyer des longs ballons au lieu de relancer court ! »

Puis place aux excuses : Galette rappelle que Paris a eu « beaucoup d’absents importants sur les deux matchs », a dû changer deux défenseurs centraux au court de ce Bayern-PSG… « Ça reste une grande déception, on mettait beaucoup d’espoir sur le match retour », conclut Christophe Galtier, qui veut maintenant « digérer » et « accepter » cette énième élimination précoce et « maintenir le cap » en vue du championnat.

Huit points d’avance en championnat, c’est encore faisable ?

Danilo : « Pour progresser, on doit faire les choses ensemble »